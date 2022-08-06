Китай прямо сейчас увеличивает свой ядерный потенциал в 3-4 раза, - Пентагон

Китай находится в процессе увеличения своего ядерного арсенала в 3-4 раза. Также в Вашингтоне не видят желания со стороны Пекина обсуждать будущее ядерной безопасности.
Об этом заявил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"Китай прямо сейчас находится в процессе наращивания ядерного арсенала очень быстрыми темпами - в три, или даже в четыре раза", - отметил заместитель министра.
Кол также подчеркнул, что в Пентагоне ранее слышали заявления КНР о намерении обсуждать вопросы стратегической стабильности, но в Вашингтоне не видят действительной готовности Пекина к такой работе.
"Одна из хороших вещей, которые мы видели в ситуации вокруг Тайваня, - не было ядерных угроз со стороны Китая", - отметил он.
По его словам, Пентагон не желает ничего большего, чем полной ликвидации всего ядерного оружия в мире.
Напомним, Китай проводит военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия, в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20.
В свою очередь в Пентагоне одобрили решение оставить на неопределенное время авианосец USS Ronald Reagan у берегов Тайваня для наблюдения за ситуацией.
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