Китай прямо зараз збільшує свій ядерний потенціал в 3-4 рази, - Пентагон

Китай знаходиться в процесі збільшення свого ядерного арсеналу в 3-4 рази. Також у Вашингтоні не бачать бажання з боку Пекіна обговорювати майбутнє ядерної безпеки.
Про це заявив заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Кол, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагон.
"Китай прямо зараз знаходиться в процесі нарощування ядерного арсеналу дуже швидкими темпами - в три, або навіть в чотири рази", - зазначив заступник міністра.
Кол також підкреслив, що в Пентагоні раніше чули заяви КНР про намір обговорювати питання стратегічної стабільності, але у Вашингтоні не бачать дійсної готовності Пекіна до такої роботи.
"Одна з хороших речей, які ми бачили в ситуації навколо Тайваню, - не було ядерних загроз з боку Китаю", - зазначив він.
За його словами, Пентагон не бажає нічого більшого, ніж повної ліквідації всієї ядерної зброї у світі.
Нагадавши, Китай проводить військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї, зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20.
У свою чергу в Пентагоні схвалили рішення залишити на невизначений час авіаносець USS Ronald Reagan біля берегів Тайваню для спостереження за ситуацією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.