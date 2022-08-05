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США оставят авианосец у берегов Тайваня следить за учениями Китая с запуском новых ракет

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Вашингтон, Пятница 05 августа 2022 04:06
США оставят авианосец у берегов Тайваня следить за учениями Китая с запуском новых ракет Фото: США оставят авианосец USS Ronald Reagan у берегов Тайваня (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

В Пентагоне приняли решение оставить на неопределенное время авианосец USS Ronald Reagan у берегов Тайваня для наблюдения за ситуацией из-за военных учений Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В Белом доме заявили, что не намерены обострять ситуацию вокруг Тайваня, но и покидать воды Тайваня пока не планируют.

В ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Пекин начал учения с боевыми стрельбами, запуском ракет и маневрами военных кораблей вокруг острова.

Напомним, ранее стало известно, что Китай проводит военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия, в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20.

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