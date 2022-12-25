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Китай провів ударні навчання навколо Тайваню, посилаючись на "провокації"

Фото: Китай провів ударні навчання навколо Тайваню (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 грудня, в Китаї заявили, що провели "ударні навчання" в морському та повітряному просторі навколо Тайваню у відповідь на невизначену "провокацію" з боку демократично керованого острова та Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, влада Тайваню, неодноразово скаржилась на військову активність Китаю поблизу протягом останніх трьох років, оскільки Пекін намагається змусити Тайбей прийняти суверенітет Китаю, вважаючи територію острова своєю.

В суботу, 24 грудня влада Китаю ударні навчання

Східного театру дій Народно-визвольної армії

Нагадаємо, на днях Тайвань підняв у повітря свою військову авіацію, щоб перехопити 39 китайських літаків, які увійшли до його південно-східної зони протиповітряної оборони.

Раніше ми писали, що влада США допускає можливість бойових дій Китаю проти Тайваню, проте Вашингтон вживає заходів, щоб не допустити початку війни.

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