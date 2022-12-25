Китай провел ударные учения вокруг Тайваня, ссылаясь на "провокации"

Сегодня, 25 декабря, в Китае заявили, что провели "ударные учения" в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня в ответ на неопределенную "провокацию" со стороны демократически управляемого острова и Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, власти Тайваня неоднократно жаловались на военную активность Китая вблизи за последние три года, поскольку Пекин пытается заставить Тайбэй принять суверенитет Китая, считая территорию острова своей.

Напомним, на днях Тайвань поднял в воздух свою военную авиацию, чтобы перехватить 39 китайских самолетов, вошедших в его юго-восточную зону противовоздушной обороны.

Ранее мы писали, что власти США допускают возможность боевых действий Китая против Тайваня, однако Вашингтон принимает меры, чтобы не допустить начала войны.

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