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Китай провел ударные учения вокруг Тайваня, ссылаясь на "провокации"

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Китай, Воскресенье 25 декабря 2022 15:44
Китай провел ударные учения вокруг Тайваня, ссылаясь на "провокации" Фото: Китай провел ударные учения вокруг Тайваня (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 декабря, в Китае заявили, что провели "ударные учения" в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня в ответ на неопределенную "провокацию" со стороны демократически управляемого острова и Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, власти Тайваня неоднократно жаловались на военную активность Китая вблизи за последние три года, поскольку Пекин пытается заставить Тайбэй принять суверенитет Китая, считая территорию острова своей.

В субботу, 24 декабря власти Китая осудили Соединенные Штаты за новый закон, увеличивающий военную помощь Тайваню. А уже сегодня рядом с островом китайские войска провели "ударные учения".

Командование Восточного театра действий Народно-освободительной армии Китая заявило, что оно осуществило "совместное патрулирование боевой готовности и совместные тренировки по нанесению огневых ударов" вокруг Тайваня, однако не указало точного местоположения.

"Это решительный ответ на нынешнюю эскалацию заговоров и провокаций со стороны Соединенных Штатов и Тайваня... Силы театра военных действий будут принимать все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности", - добавили в Китае.

Напомним, на днях Тайвань поднял в воздух свою военную авиацию, чтобы перехватить 39 китайских самолетов, вошедших в его юго-восточную зону противовоздушной обороны.

Ранее мы писали, что власти США допускают возможность боевых действий Китая против Тайваня, однако Вашингтон принимает меры, чтобы не допустить начала войны.

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