Китай провел ударные учения вокруг Тайваня, ссылаясь на "провокации"

Сегодня, 25 декабря, в Китае заявили, что провели "ударные учения" в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня в ответ на неопределенную "провокацию" со стороны демократически управляемого острова и Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, власти Тайваня неоднократно жаловались на военную активность Китая вблизи за последние три года, поскольку Пекин пытается заставить Тайбэй принять суверенитет Китая, считая территорию острова своей.

В субботу, 24 декабря власти Китая осудили Соединенные Штаты за новый закон, увеличивающий военную помощь Тайваню. А уже сегодня рядом с островом китайские войска провели " ударные учения ".

Командование Восточного театра действий Народно-освободительной армии Китая заявило, что оно осуществило "совместное патрулирование боевой готовности и совместные тренировки по нанесению огневых ударов" вокруг Тайваня, однако не указало точного местоположения.