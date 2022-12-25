Китай провел ударные учения вокруг Тайваня, ссылаясь на "провокации"
Сегодня, 25 декабря, в Китае заявили, что провели "ударные учения" в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня в ответ на неопределенную "провокацию" со стороны демократически управляемого острова и Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
По данным издания, власти Тайваня неоднократно жаловались на военную активность Китая вблизи за последние три года, поскольку Пекин пытается заставить Тайбэй принять суверенитет Китая, считая территорию острова своей.
В субботу, 24 декабря власти Китая осудили Соединенные Штаты за новый закон, увеличивающий военную помощь Тайваню. А уже сегодня рядом с островом китайские войска провели "ударные учения".
Командование Восточного театра действий Народно-освободительной армии Китая заявило, что оно осуществило "совместное патрулирование боевой готовности и совместные тренировки по нанесению огневых ударов" вокруг Тайваня, однако не указало точного местоположения.
"Это решительный ответ на нынешнюю эскалацию заговоров и провокаций со стороны Соединенных Штатов и Тайваня... Силы театра военных действий будут принимать все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности", - добавили в Китае.
Напомним, на днях Тайвань поднял в воздух свою военную авиацию, чтобы перехватить 39 китайских самолетов, вошедших в его юго-восточную зону противовоздушной обороны.
Ранее мы писали, что власти США допускают возможность боевых действий Китая против Тайваня, однако Вашингтон принимает меры, чтобы не допустить начала войны.
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