Китай провів переговори з НАТО щодо України

Міністерство оборони Китаю провело переговори з НАТО щодо України та інших питань глобальної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У китайському оборонному відомстві повідомили, що сторони обмінялися думками з питань оборони між Китаєм і НАТО, а також щодо міжнародної та регіональної ситуації.

Це восьмий щорічний діалог військових штабів з питань політики безпеки між Пекіном і НАТО.

НАТО заявила, що на зустрічі обговорювали глобальні та регіональні ландшафти безпеки, "з акцентом на незаконне вторгнення Росії в Україну, морську безпеку і питання, що викликають загальну заклопотаність".

Обидві сторони погодилися з "цінністю продовження взаємодії", додали вони.

Минулого року Північноатлантичний альянс заявив, що хоча Китай не є "супротивником", він кидає виклик інтересам, безпеці та цінностям членів НАТО своїми "амбіціями і примусовою політикою".

Китай повернувся до питання війни

Минулого року глава Китаю Сі Цзіньпін презентував своє бачення дипломатичного завершення війни РФ проти України, а також призначив спецпредставника, який мав займатися цим питанням. Цим представником став експосол Китаю в Росії Лі Хуей.

Лі Хуей після призначення з'їздив до Росії, України та ЄС, щоб обговорити китайську ініціативу. Київ "дипломатичних" зусиль Пекіна не оцінив, оскільки в України вже є власна формула миру. Після цього Китай надовго забув про питання війни РФ проти України.

Раніше стало відомо, що спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Росію. Його турне розпочалося 2 березня.

Китайський дипломат уже побував в Україні, а також відвідав Брюссель та Польщу. Лі Хуей обговорив війну Росії проти України, називаючи її "українською кризою".

На тлі турне спецпредставника глава МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України.

Детальніше про те, навіщо Китай знову відправив "ревізора" в Україну та РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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