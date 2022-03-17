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Китай против санкций США в отношении России. Обещает защищать свои компании

Фото: Министерство торговли Китая (twitter.com/globaltimesnews)
Автор: Юлия Бойко

Китай выступает против санкций США в отношении России. А также обещает, что будет защищать свои компании, если они пострадают лот действий Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times.

Как заявляет Министерство торговли Китая, комментируя угрозы США в отношении компаний, которые помогают обходить санкции против России, Пекин выступает против любых односторонних ограничений. По его мнению, данные санкции дестабилизируют мировые рынки.

В заявлении также говорится, что китайская сторона примет все необходимые меры для защиты прав своих компаний.

Напомним, ранее сообщалось, что российские производители стали потеряют из-за санкций 9 млрд долларов.

А правительство Австрии хочет расширить санкции против российских олигархов.

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