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Российские производители стали потеряют из-за санкций 9 млрд долларов

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Четверг 17 марта 2022 05:56
Российские производители стали потеряют из-за санкций 9 млрд долларов Фото: производители стали в России потеряют 9 млрд долл. из-за санкций (business-vector.info)
Автор: Владимир Костырин

Из-за санкций Европейского союза совокупный ущерб российских производителей стали составит около 9 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

Так, санкции ЕС коснутся 40% экспорта российской стали в Европу, что подтверждают даже официальные информресурсы РФ.

Отмечается, что российская "Северсталь" из-за принятых ЕС ограничительных мер уже прекратила экспорт стальной продукции в страны Евросоюза, где клиенты отказываются от закупок из-за санкций против основного владельца металлургической компании Алексея Мордашова.

"Северсталь" поставляла на европейский рынок 2,5 миллиона тонн металла и получала 34% всей выручки, что составляет около 3,9 миллиарда долларов в год.

По состоянию на начало полномасштабной войны РФ против Украины, 24 февраля, состояние Мордашова составляло 23 миллиарда долларов. За первый день войны он потерял 4,2 миллиарда рублей из-за изменения биржевой стоимости ценных бумаг.

Напомним, что в очередной пакет санкций ЕС против России вошел запрет на импорт стальных изделий примерно на 3,3 миллиарда евро.

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