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Китай протестует против нового доклада разведки США о происхождении COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Китай протестует против нового доклада американской разведки о происхождении коронавируса. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стенограмму беседы, опубликованную на сайте МИД Китая.

Ван И заявил, что США якобы подрывают международное научное сотрудничество и совместную борьбу стран мира с коронавирусом.

"Китай снова призывает американскую сторону прекратить политизировать вопрос о происхождении коронавируса, перестать оказывать давление на ВОЗ", - сказано в заявлении китайского МИД.

Кроме того, министр считает, что расследование происхождения вируса - "политическое бремя", оставленное прошлой американской администрацией.

Напомним, что разведка США подготовила доклад о происхождении коронавируса для Байдена. В нем говорится, что пока нет единого мнения по этому вопросу, но кое-что удалось выяснить.

Ранее сообщалось, что Китай решил перекинуть вину на США и заявил об утечке коронавируса из американской лаборатории.

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