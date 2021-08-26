ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Китай обратился к ВОЗ: просит расследовать вероятную утечку коронавируса из лабораторий США

Новина українською →
Пекин, Четверг 26 августа 2021 10:11
Китай обратился к ВОЗ: просит расследовать вероятную утечку коронавируса из лабораторий США Фото: Китай просит ООН расследовать вероятную утечку коронавируса (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Китай просит Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) расследовать вероятное происхождение коронавируса в американской лаборатории военной базы Форт-Детрик и в лаборатории Университета Северной Каролины. Представитель Китая при ООН в Женеве Чжэнь Сюй направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебрейесусу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Global Times.

Это первый раз, когда Китай официально попросил ВОЗ через дипломатические каналы провести расследование происхождения вируса в Форт-Детрике и Университете Северной Каролины.

В Китае отметили, что гипотеза о возникновении коронавируса в лаборатории Уханского Института вирусологии и дальнейшая утечка генетически модифицированного вируса "крайне маловероятна".

Генеральный директор Департамента контроля над вооружениями МИД КНР Фу Конг заявил, что если США настаивают на раскрытии теории утечки вируса из лаборатории, то они должны подать пример и предложить ВОЗ исследовать Форт-Детрик и лабораторию Университета Северной Каролины.

Напомним, Байден получил отчет о происхождении коронавируса.

Ранее Китай отказался от призыва ВОЗ принять участие в расследовании возникновения COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Соединенные Штаты Америки Коронавирус
NEWS
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине
DAILY
На пороге пика. Будет ли новый локдаун в Украине и как его избежать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина На пороге пика. Будет ли новый локдаун в Украине и как его избежать