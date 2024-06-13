Китай просуває власний "мирний план". Що про це думає Зеленський

Якщо Китай має свій погляд на те, як можна досягти завершення війни, то він може підготувати альтернативну формулу миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції із президентом США Джо Байденом.
Український президент пояснив, що всі добре ознайомлені з його мирним планом та нагадав, що він є відкритим для всіх.
Зеленський зауважив, що мирний план України спирається на хартію ООН, принципи територіальної цілісності та суверенітету, продовольчої безпеки, а також ядерної безпеки.
"Якщо Китай має альтернативний погляд на це, то він може підготувати альтернативну формулу миру. Якщо вони поділяють цей шлях до миру, то ми знайдемо можливість діалогу", - підкреслив він.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що після відмови Китаю відвідати Глобальний саміт миру, Пекін почав просувати свій "мирний план", та таємно повідомляти країнами, що зустріч на саміті нібито лише продовжить війну.
Водночас в матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатись про те, що таке "формула миру" Зеленського та що вона передбачає.
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