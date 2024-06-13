Китай продвигает свой "мирный план". Что об этом думает Зеленский

Украинский президент объяснил, что все хорошо знакомы с его мирным планом и напомнил, что он является открытым для всех.

Зеленский отметил, что мирный план Украины опирается на хартию ООН, принципы территориальной целостности и суверенитета, продовольственной безопасности, а также ядерной безопасности.

"Если Китай имеет альтернативный взгляд на это, то он может подготовить альтернативную формулу мира. Если они разделяют этот путь к миру, то мы найдем возможность диалога", - подчеркнул он.

