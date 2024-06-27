Китай прорахувався, підтримавши Росію у війні з Україною, - посол США у Пекіні

"Я думаю, що китайці прорахувалися. Насправді я думаю, що китайці не зрозуміли основну цінність, яку ми надаємо в нашому світі світу і єдності в самій Європі", - сказав він.

Європейський Союз зараз діє у "прямій опозиції" підтримці Китаєм Москви, додав Бернс, який обійняв свою посаду в Пекіні через кілька днів після вторгнення. ЄС та НАТО назвали Китай системним суперником "частково через це", сказав він.

"Китай не демонструє поведінки нейтральної країни", - сказав Бернс, посилаючись на попередні коментарі Пекіна про свою позицію.

США висловлювали Пекіну "дуже довго, на дуже високих рівнях" побоювання, що китайські компанії постачають Росії технології подвійного призначення, які використовуються у війні, додав він.

"Це екзистенційна війна. Одним із найбільших досягнень закінчення холодної війни стала вільна, демократична та єдина Європа без будь-яких поділів", - сказав Бернс.