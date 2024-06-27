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Китай прорахувався, підтримавши Росію у війні з Україною, - посол США у Пекіні

Фото: Ніколас Бернс (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пекін неправильно оцінив вплив на свої відносини з Європою, коли він підтримав Росію у війні з Україною. Зв'язки між другою економікою у світі та західними демократіями слабшають.

Про це заявив посол США у Китаї Ніколас Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg.

"Я думаю, що китайці прорахувалися. Насправді я думаю, що китайці не зрозуміли основну цінність, яку ми надаємо в нашому світі світу і єдності в самій Європі", - сказав він.

Європейський Союз зараз діє у "прямій опозиції" підтримці Китаєм Москви, додав Бернс, який обійняв свою посаду в Пекіні через кілька днів після вторгнення. ЄС та НАТО назвали Китай системним суперником "частково через це", сказав він.

"Китай не демонструє поведінки нейтральної країни", - сказав Бернс, посилаючись на попередні коментарі Пекіна про свою позицію.

США висловлювали Пекіну "дуже довго, на дуже високих рівнях" побоювання, що китайські компанії постачають Росії технології подвійного призначення, які використовуються у війні, додав він.

"Це екзистенційна війна. Одним із найбільших досягнень закінчення холодної війни стала вільна, демократична та єдина Європа без будь-яких поділів", - сказав Бернс.

Нагадаємо, комуністичний режим Сі Цзіньпіна запропонував дипломатичну та економічну підтримку Володимиром Путіним після того, як Росія вторглася в Україну у 2022 році.

Лідери у Вашингтоні та Європі в останні місяці попереджали, що китайські банки можуть піддатися санкціям за підтримку військової машини Кремля.

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