RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай просчитался, поддержав Россию в войне с Украиной, - посол США в Пекине

Фото: Николас Бернс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Пекин неправильно оценил влияние на свои отношения с Европой, когда он оказал поддержку России в войне с Украиной. Связи между второй экономикой в мире и западными демократиями ослабевают.

Об этом заявил посол США в Китае Николас Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg.

"Я думаю, что китайцы просчитались. На самом деле я думаю, что китайцы не поняли основную ценность, которую мы придаем в нашем нынешнем мире миру и единству в самой Европе", - сказал он.

Европейский Союз сейчас действует в "прямой оппозиции" поддержке Китаем Москвы, добавил Бернс, занявший свой пост в Пекине через несколько дней после вторжения. ЕС и НАТО назвали Китай системным соперником "отчасти из-за этого", сказал он.

"Китай не демонстрирует поведения нейтральной страны", - сказал Бернс, ссылаясь на предыдущие комментарии Пекина о своей позиции.

США выражали Пекину "очень долго, на очень высоких уровнях" опасения, что китайские компании поставляют России технологии двойного назначения, которые используются в войне, добавил он.

"Это экзистенциальная война. Одним из величайших достижений окончания холодной войны стала свободная, демократическая и единая Европа без каких-либо разделений", - сказал Бернс.

Напомним, коммунистический режим Си Цзиньпина предложил дипломатическую и экономическую поддержку Владимиром Путиным после того, как Россия вторглась в Украину в 2022 году.

Лидеры в Вашингтоне и Европе в последние месяцы предупреждали, что китайские банки могут подвергнуться санкциям за поддержку военной машины Кремля.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайЕвросоюз