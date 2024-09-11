Китай продовжить просувати власне бачення завершення війни в Україні, - МЗС

Про це заявив міністра закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Китаю.

Ваг І у Санкт-Петербурзі зустрівся з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу. Серед іншого вони обговорили війну Росії проти України.

Як зазначає китайське МЗС, Шойгу повторив позицію Росії щодо війни та "привітав" так звані мирні плани Китаю та Бразилії.

Міністр закордонних справ Китаю своєю чергою повторив тезу про політичне врегулювання війни та заявив, що Китай буде і надалі просувати свої мирні ініціативи щодо "української кризи" (так Пекін називає війну РФ проти України).

"Китай завжди дотримувався об’єктивної та справедливої ​​позиції щодо українського питання та продовжуватиме працювати над просуванням збалансованих, об’єктивних та раціональних голосів у міжнародному співтоваристві для досягнення більшого міжнародного консенсусу та накопичення необхідних умов для швидкого припинення вогню та війни", - йдеться у повідомленні МЗС.