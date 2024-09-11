Китай продовжить просувати власне бачення завершення війни в Україні, - МЗС
Китай заявив, що продовжить просувати власне бачення шляхів завершення війни Росії проти України. Пекін пообіцяв сприяти "політичному врегулюванню кризи".
Про це заявив міністра закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Китаю.
Ваг І у Санкт-Петербурзі зустрівся з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу. Серед іншого вони обговорили війну Росії проти України.
Як зазначає китайське МЗС, Шойгу повторив позицію Росії щодо війни та "привітав" так звані мирні плани Китаю та Бразилії.
Міністр закордонних справ Китаю своєю чергою повторив тезу про політичне врегулювання війни та заявив, що Китай буде і надалі просувати свої мирні ініціативи щодо "української кризи" (так Пекін називає війну РФ проти України).
"Китай завжди дотримувався об’єктивної та справедливої позиції щодо українського питання та продовжуватиме працювати над просуванням збалансованих, об’єктивних та раціональних голосів у міжнародному співтоваристві для досягнення більшого міжнародного консенсусу та накопичення необхідних умов для швидкого припинення вогню та війни", - йдеться у повідомленні МЗС.
Ставлення Китаю до війни
Нагадаємо, Китай від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявляє про нібито нейтральну позицію щодо війни. Проте Пекін продовжує нарощувати співпрацю з Москвою. Китайські компанії, попри санкції Заходу, постачають Росії товари подвійного значення, які можна використовувати для виробництва зброї.
Крім того, Китай представив свій так званий "мирний план" щодо України. Проте в Україні мирні ініціативи Пекіна розкритикували.
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативні плани миру для України - це лише політичні заяви.
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