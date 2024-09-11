Китай продолжит продвигать собственное видение завершения войны в Украине, - МИД
Китай заявил, что продолжит продвигать собственное видение путей завершения войны России против Украины. Пекин пообещал способствовать "политическому урегулированию кризиса".
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Китая.
Вес И в Санкт-Петербурге встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. Среди прочего они обсудили войну России против Украины.
Как отмечает китайский МИД, Шойгу повторил позицию России по войне и "приветствовал" так называемые мирные планы Китая и Бразилии.
Министр иностранных дел Китая в свою очередь повторил тезис о политическом урегулировании войны и заявил, что Китай будет и дальше продвигать свои мирные инициативы по "украинскому кризису" (так Пекин называет войну РФ против Украины).
"Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и будет продолжать работать над продвижением сбалансированных, объективных и рациональных голосов в международном сообществе для достижения большего международного консенсуса и накопления необходимых условий для быстрого прекращения огня и войны", - говорится в сообщении МИД.
Отношение Китая к войне
Напомним, Китай с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заявляет о якобы нейтральной позиции по войне. Однако Пекин продолжает наращивать сотрудничество с Москвой. Китайские компании, несмотря на санкции Запада, поставляют России товары двойного значения, которые могут быть использованы для производства оружия.
Кроме того, Китай представил свой так называемый "мирный план" по Украине. Однако в Украине мирные инициативы Пекина раскритиковали.
Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что альтернативные планы мира для Украины - это только политические заявления.
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