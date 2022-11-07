Китай продемонстрував новітній БПЛА, який здатний нести більше 2 тонн ракет

Китай продемонстрував новітній військовий безпілотний літальний апарат, який отримав назву Wing Loong-3.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на NHK.
Вперше дрон продемонстрували напередодні відкриття найбільшого в Китаї авіаційного шоу у провінції Гуандун на півдні країни.
Дальність дії БПЛА становить більше 10 тисяч кілометрів. Як відзначають китайські ЗМІ, апарат можна використовувати для розвідки й бойових операцій, оскільки він здатний нести більше ніж 2 тонни ракет.
Китай ймовірно демонструє США масштаби своїх військових операцій в умовах напруженості, яка утворилась навколо Тайваню, пише видання.
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