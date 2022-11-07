Китай продемонстрував новітній БПЛА, який здатний нести більше 2 тонн ракет

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NHK.

Вперше дрон продемонстрували напередодні відкриття найбільшого в Китаї авіаційного шоу у провінції Гуандун на півдні країни.

Дальність дії БПЛА становить більше 10 тисяч кілометрів. Як відзначають китайські ЗМІ, апарат можна використовувати для розвідки й бойових операцій, оскільки він здатний нести більше ніж 2 тонни ракет.

Китай ймовірно демонструє США масштаби своїх військових операцій в умовах напруженості, яка утворилась навколо Тайваню, пише видання.