Китай продемонстрировал новейший БПЛА, способный нести более 2 тонн ракет

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Впервые дрон продемонстрировали в преддверии открытия крупнейшего в Китае авиационного шоу в провинции Гуандун на юге страны.

Дальность действия БПЛА составляет более 10 тысяч километров. Как отмечают китайские СМИ, аппарат можно использовать для разведки и боевых операций, поскольку он способен нести более 2 тонн ракет.

Китай, вероятно, демонстрирует США масштабы своих военных операций в условиях напряженности, образовавшейся вокруг Тайваня, пишет издание.