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Китай продемонстрував новітній БПЛА, який здатний нести більше 2 тонн ракет

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Понеділок 07 листопада 2022 13:23
Китай продемонстрував новітній БПЛА, який здатний нести більше 2 тонн ракет Фото: Китай продемонстрував новітній БПЛА, який здатний нести більше 2 тонн ракет (twitter.com/Defence_IDA)
Автор: Сергій Пишкін

Китай продемонстрував новітній військовий безпілотний літальний апарат, який отримав назву Wing Loong-3.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NHK.

Вперше дрон продемонстрували напередодні відкриття найбільшого в Китаї авіаційного шоу у провінції Гуандун на півдні країни.

Дальність дії БПЛА становить більше 10 тисяч кілометрів. Як відзначають китайські ЗМІ, апарат можна використовувати для розвідки й бойових операцій, оскільки він здатний нести більше ніж 2 тонни ракет.

Китай ймовірно демонструє США масштаби своїх військових операцій в умовах напруженості, яка утворилась навколо Тайваню, пише видання.

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