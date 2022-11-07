Китай продемонстрировал новейший БПЛА, способный нести более 2 тонн ракет
Китай продемонстрировал новейший военный беспилотный летательный аппарат, получивший название Wing Loong-3.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Впервые дрон продемонстрировали в преддверии открытия крупнейшего в Китае авиационного шоу в провинции Гуандун на юге страны.
Дальность действия БПЛА составляет более 10 тысяч километров. Как отмечают китайские СМИ, аппарат можно использовать для разведки и боевых операций, поскольку он способен нести более 2 тонн ракет.
Zhuhai Air Show 2022— David Wang (@Nickatgreat1220) November 5, 2022
Wing Loong 3 Combat UAV Debut pic.twitter.com/MaGoMZSsRS
Китай, вероятно, демонстрирует США масштабы своих военных операций в условиях напряженности, образовавшейся вокруг Тайваня, пишет издание.
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