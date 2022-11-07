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Китай продемонстрировал новейший БПЛА, способный нести более 2 тонн ракет

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Понедельник 07 ноября 2022 13:23
Китай продемонстрировал новейший БПЛА, способный нести более 2 тонн ракет Фото: Китай продемонстрировал новейший БПЛА, способный нести более 2 тонн ракет (twitter.com/Defence_IDA)
Автор: Сергей Пышкин

Китай продемонстрировал новейший военный беспилотный летательный аппарат, получивший название Wing Loong-3.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Впервые дрон продемонстрировали в преддверии открытия крупнейшего в Китае авиационного шоу в провинции Гуандун на юге страны.

Дальность действия БПЛА составляет более 10 тысяч километров. Как отмечают китайские СМИ, аппарат можно использовать для разведки и боевых операций, поскольку он способен нести более 2 тонн ракет.

Китай, вероятно, демонстрирует США масштабы своих военных операций в условиях напряженности, образовавшейся вокруг Тайваня, пишет издание.

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