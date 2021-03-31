Китай призвал ВОЗ изучить вероятность утечки COVID-19 в США

"Относительно сохранения вероятности утечки вируса в результате лабораторного инцидента члены экспертной группы заявили, что в случае необходимости они проведут исследования в лабораториях по всему миру. Как вам известно, такие исследования в лабораториях в Ухане уже прошли. Однако когда Форт-Детрик откроется для экспертов?", - сказала Хуа Чуньин.

Она также добавила, что в СМИ отсутствует информация о лаборатории Форт-Детрик.

"Новости о ней были в июне 2019 года, но потом их не стало", - отметила дипломат.

По ее словам, власти КНР готовы и дальше сотрудничать с экспертами ВОЗ, которые выясняют происхождение коронавируса.

"Это не расследование, а научное исследование. Оно должно носить глобальный характер и не быть ограниченным любым регионом мира", - заявила Хуа Чуньин.

Отметим, что в лаборатории Форт-Детрике в американском штате Мэриленд расположен Научно-исследовательский институт сухопутный войск имени Уолтера Рида. Учреждение подчиняется Пентагону и занимается биомедицинскими исследованиями.