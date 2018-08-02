Китай призвал США не шантажировать его угрозами пошлин

В Китае советуют США избегать импульсивных действий

Китай призывает Соединенные Штаты оставаться уравновешенным и "корректировать свое отношение" после угрозы США повысить пошлины на китайские товары на 200 млрд долларов. Об этом сообщает агентство АР.

Пресс-секретарь китайского Министерства иностранных дел Гэн Шуан в четверг предупредил администрацию Дональда Трампа "не пытаться шантажировать Китай, потому что это никогда не сработает".

"Мы советуем Соединенным Штатам быть уравновешенными и избегать импульсивных действий", - отметил пресс-секретарь.

Напомним, как сообщало ранее РБК-Украина, Трамп планировал 1 августа объявить об ужесточении пошлин на товары из Китая на общую сумму 200 млрд долларов. Анонсировалось, что администрация Трампа в среду объявит о введении пошлин в размере 25% вместо планируемых 10% на дополнительный список товаров из Китая на сумму 200 млрд долларов.

Отмечалось, что таким образом Вашингтон намерен усилить давление на Пекин и заставить его приступить к переговорам о торговле.

В середине июня США ввели 25% пошлины на товары из Китая на общую сумму 50 млрд долларов. Свое решение Трамп объяснил тем, что Китай торгует якобы нечестно, воруя американские технологии. На сегодня пошлины США действуют в отношении китайских товаров на 34 млрд долларов, еще на 16 млрд заработают в скором времени.