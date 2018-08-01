Трамп уже сегодня может объявить об ужесточении пошлин на товары из Китая

США могут ввести 25% пошлины на дополнительный список товаров из Китая

Президент США Дональд Трамп уже сегодня, 1 августа, может объявить об ужесточении пошлин на товары из Китая на общую сумму 200 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сообщается, что администрация Трампа может в среду объявить о введение пошлин в размере 25% вместо планируемых 10% на дополнительный список товаров из Китая на сумму 200 млрд долларов. Предполагается, что таким образом Вашингтон намерен усилить давление на Пекин и заставить его приступить к переговорам о торговле.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что продукция американской компании Apple, в частности Apple Watch, HomePod и наушники AirPods, может пострадать от предложения президента США ввести пошлины на китайские товары.

Отметим, в середине июня США ввели 25% пошлины на товары из Китая на общую сумму 50 млрд долларов. Свое решение Трамп объяснил тем, что Китай торгует якобы нечестно, похищая американские технологии. На сегодня пошлины США действуют в отношении китайских товаров на 34 млрд долларов, еще на 16 млрд заработают в скором времени.