Китай закликав США не шантажувати його погрозами мит

У Китаї радять США уникати імпульсивних дій

Китай закликає Сполучені Штати залишатися врівноваженими і "коригувати своє ставлення" після загрози США підвищити мита на китайські товари на 200 млрд доларів. Про це повідомляє агентство АР.

Прес-секретар китайського Міністерства закордонних справ Ген Шуан в четвер попередив адміністрацію Дональда Трампа "не намагатися шантажувати Китай, тому що це ніколи не спрацює".

"Ми радимо Сполученим Штатам бути врівноваженими і уникати імпульсивних дій", - зазначив прес-секретар.

Нагадаємо, як повідомляло раніше РБК-Україна, Трамп планував 1 серпня оголосити про посилення мит на товари з Китаю на загальну суму 200 млрд доларів. Анонсувалося, що адміністрація Трампа в середу оголосить про введення мит у розмірі 25% замість запланованих 10% на додатковий список товарів з Китаю на суму 200 млрд доларів.

Зазначалося, що таким чином Вашингтон має намір посилити тиск на Пекін і змусити його розпочати переговори про торгівлю.

У середині червня США ввели 25% мита на товари з Китаю на загальну суму 50 млрд доларів. Своє рішення Трамп пояснив тим, що Китай торгує нібито нечесно, крадучи американські технології. На сьогодні мита США діють відносно китайських товарів на 34 млрд доларів, ще на 16 млрд запрацюють незабаром.