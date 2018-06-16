США начнут собирать пошлины с китайских товаров с 6 июля

Новые пошлины будут взиматься с более тысячи товаров из Китая

Соединенные Штаты Америки начнут собирать торговые пошлины с китайских товаров с 6 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

"Мы должны предпринять решительные оборонительные действия, чтобы защитить лидерство Америки в технологиях и инновациях от беспрецедентной угрозы, которую представляет кража нашей интеллектуальной собственности Китаем", - отметил Лайтхайзер.

Также в сообщении подчеркивается, что под новые тарифы попадают более 1,1 тыс. товаров на сумму 50 млрд долларов. Накануне президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлины в 25% на китайские товары. Данное решение он объяснил "нечестной торговлей" со стороны Пекина и кражей американских технологий.

Напомним, ранее также стало известно, что Китай вводит ответные пошлины на 659 товаров из США, которые начнут действовать с 6 июля.