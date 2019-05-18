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Китай закликав США проявляти стриманість щодо Ірану

Новини » Політика    18.05.2019 - 19:10
Китай закликав США проявляти стриманість щодо Ірану
Ілюстративне фото (GettyImages)

Китайський дипломат закликав США проявити стриманість для уникнення ескалації конфлікту

Старший дипломат Китаю Ван І під час телефонної розмови з держсекретарем США Майком Помпео заявив, що недавні дії Сполучених Штатів завдали шкоди інтересам КНР і його підприємств, тому він просить їх проявити стриманість. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Ван І під час телефонних переговорів повідомив, що США не повинні заходити надто далеко у нинішній торговій суперечці між двома сторонами, а також додав, що китайська сторона як і раніше готова вирішувати всі розбіжності на рівних шляхом переговорів.

Також китайський дипломів заявив, що вони сподіватися на те, що в ситуації з Іраном всі сторони будуть проявляти стриманість і діяти обережно, щоб уникнути ескалації конфлікту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Китай оголосив про введення відповідних мит на продукцію із США. Зокрема, Китай планує ввести тарифи на американські товари на суму 60 мільярдів доларів, з 1 червня Китай встановить тарифи на 5140 товарів з США.

Нагадаємо, торгові переговори між Сполученими Штатами та Китаєм зайшли в глухий кут, оскільки Пекін не погоджується вносити зміни в своє законодавство. Причина затримки підписання угоди - неготовність Пекіна вносити зміни в законодавство, як того вимагають американці".

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