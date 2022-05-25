Китай призвал прекратить огонь и открыть "зеленые коридоры" для экспорта украинского зерна

По словам министра, Пекин готов проводить консультации по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами.

"В сложившейся ситуации международное сообщество должно содействовать скорейшему прекращению огня, способствовать созданию "зеленого канала" для экспорта зерновых из Украины", - заявил он.

Он также утверждает, что "Китай не может остаться в стороне при решении важных проблем, вызывающих повышенное внимание у мировой общественности".

Ранее Литва призвала создать военно-морскую коалицию для разблокировки портов Украины.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир должен добиться от России разблокировки черноморских портов Украины для дальнейшего экспорта зерна.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц пообещал принять меры для того, чтобы помочь Украине в экспорте зерновых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.