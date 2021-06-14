ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Китай призвал G7 не вмешиваться во внутренние дела страны

Новина українською →
Пекин, Понедельник 14 июня 2021 11:06
Китай призвал G7 не вмешиваться во внутренние дела страны Фото: Китай призвал G7 не вмешиваться во внутренние дела страны (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 14 июня Китай осудил совместное заявление "большой семерки". В нем лидеры G7 призвали Пекин прекратить нарушения прав человека в мусульманском регионе Синьцзяне и подчеркнули автономию Гонконга.

Об этом сообщает Reuters.

Посольство Китая в Лондоне заявило, что оно категорически недовольно и решительно против упоминаний Синьцзяна, Гонконга и Тайваня, которые разоблачают "зловещие намерения нескольких стран, таких как Соединенные Штаты".

В посольстве КНР заявили, что международное сообщество нуждается в единстве и сотрудничестве всех стран, а не политики, которая "сеет раздор".

"Нельзя вмешиваться во внутренние дела Китая, нельзя клеветать на репутацию Китая и нельзя нарушать интересы Китая. Мы будем решительно защищать наш национальный суверенитет",- говорится в сообщении.

В посольстве также добавили, что работа по изучению COVID-19 не должна быть политизирована после того, как G7 в том же заявлении потребовала полного и тщательного расследования происхождения коронавируса в Китае.

Ранее стало известно, что в Гонконге задержали около 50 активистов демократического движения и бывших депутатов. Их обвинили в нарушении нового закона о безопасности

Также РБК-Украина писало, что Китай принял скандальный закон о национальной безопасности Гонконга.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Китай G7 права человека заявление
NEWS
Минимум с начала года. В Украине 420 новых случаев коронавируса
Минимум с начала года. В Украине 420 новых случаев коронавируса
DAILY
Александр Корниенко: Инструмент с СНБО будет использоваться еще и еще
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Корниенко: Инструмент с СНБО будет использоваться еще и еще