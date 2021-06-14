Китай призвал G7 не вмешиваться во внутренние дела страны

Сегодня, 14 июня Китай осудил совместное заявление "большой семерки". В нем лидеры G7 призвали Пекин прекратить нарушения прав человека в мусульманском регионе Синьцзяне и подчеркнули автономию Гонконга.

Посольство Китая в Лондоне заявило, что оно категорически недовольно и решительно против упоминаний Синьцзяна, Гонконга и Тайваня, которые разоблачают "зловещие намерения нескольких стран, таких как Соединенные Штаты".

В посольстве КНР заявили, что международное сообщество нуждается в единстве и сотрудничестве всех стран, а не политики, которая "сеет раздор".

"Нельзя вмешиваться во внутренние дела Китая, нельзя клеветать на репутацию Китая и нельзя нарушать интересы Китая. Мы будем решительно защищать наш национальный суверенитет",- говорится в сообщении.

В посольстве также добавили, что работа по изучению COVID-19 не должна быть политизирована после того, как G7 в том же заявлении потребовала полного и тщательного расследования происхождения коронавируса в Китае.