Китай закликав G7 не втручатися у внутрішні справи країни

Сьогодні, 14 червня Китай засудив спільну заяву "великої сімки". У ньому лідери G7 закликали Пекін припинити порушення прав людини в мусульманському регіоні Сіньцзяні та підкреслили автономію Гонконгу.

Посольство Китаю в Лондоні заявило, що воно категорично незадоволено і рішуче проти згадок Синьцзяна, Гонконгу і Тайваню, які викривають "зловісні наміри кількох країн, таких як Сполучені Штати".

У посольстві КНР заявили, що міжнародна спільнота потребує єдності та співпраці всіх країн, а не політики, яка "сіє розбрат".

"Не можна втручатися у внутрішні справи Китаю, не можна зводити наклеп на репутацію Китаю і не можна порушувати інтереси Китаю. Ми будемо рішуче захищати наш національний суверенітет", - йдеться у повідомленні.

У посольстві також додали, що робота з вивчення COVID-19 не повинна бути політизована після того, як G7 в тій же заяві зажадала повного і ретельного розслідування походження коронавірусу в Китаї.