ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Китай закликав G7 не втручатися у внутрішні справи країни

Новость на русском →
Пекін, Понеділок 14 червня 2021 11:06
Китай закликав G7 не втручатися у внутрішні справи країни Фото: Китай закликав G7 не втручатися у внутрішні справи країни (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 14 червня Китай засудив спільну заяву "великої сімки". У ньому лідери G7 закликали Пекін припинити порушення прав людини в мусульманському регіоні Сіньцзяні та підкреслили автономію Гонконгу.

Про це повідомляє Reuters.

Посольство Китаю в Лондоні заявило, що воно категорично незадоволено і рішуче проти згадок Синьцзяна, Гонконгу і Тайваню, які викривають "зловісні наміри кількох країн, таких як Сполучені Штати".

У посольстві КНР заявили, що міжнародна спільнота потребує єдності та співпраці всіх країн, а не політики, яка "сіє розбрат".

"Не можна втручатися у внутрішні справи Китаю, не можна зводити наклеп на репутацію Китаю і не можна порушувати інтереси Китаю. Ми будемо рішуче захищати наш національний суверенітет", - йдеться у повідомленні.

У посольстві також додали, що робота з вивчення COVID-19 не повинна бути політизована після того, як G7 в тій же заяві зажадала повного і ретельного розслідування походження коронавірусу в Китаї.

Раніше стало відомо, що в Гонконзі затримали близько 50 активістів демократичного руху і колишніх депутатів. Їх звинуватили в порушенні нового закону про безпеку

Також РБК-Україна писало, що Китай ухвалив скандальний закон про національну безпеку Гонконгу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Китай G7 права человека заявление
NEWS
Мінімум від початку року. В Україні 420 нових випадків коронавірусу
Мінімум від початку року. В Україні 420 нових випадків коронавірусу
DAILY
Олександр Корнієнко: Інструмент з РНБО буде використовуватися ще і ще
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Корнієнко: Інструмент з РНБО буде використовуватися ще і ще