Китай прискорив будівництво нової бази в Антарктиді: як може використовувати

Очікується, що нова станція на острові Інекспресібл недалеко від моря Росса міститиме обсерваторію із супутниковою наземною станцією і має допомогти Китаю в моніторингу Антарктиди.

Згідно з новими супутниковими знімками, на території бази з'явилися допоміжні споруди, часові споруди, вертолітний майданчик, а також фундамент для головної будівлі станції площею близько 5 тисяч квадратних метрів. За оцінками, його будівництво може бути завершено до 2024 року.

Експерти Центру стратегічних та міжнародних досліджень США зазначають, що станція зможе забезпечувати відстеження та зв'язок для зростаючої кількості китайських супутників спостереження за полярним колом, а також її обладнання використовуватиметься для перехоплення супутникових повідомлень інших країн.

Передбачається, що станція отримає можливості для збирання розвідувальних сигналів над Австралією та Новою Зеландією, а також телеметричних даних про ракети, запущені з нового австралійського космічного центру "Арнем". Очікується, що після завершення будівництва на станції з'явиться причал для китайських криголамів "Сюелун".

Відповідно до Договору про Антарктику 1959 року, учасником якого є Китай, діяльність на континенті обмежується мирними цілями. Військовослужбовцям дозволено проводити наукові дослідження, але їм заборонено створювати бази, проводити маневри чи випробувати зброю.