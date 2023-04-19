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Китай ускорил строительство новой базы в Антарктиде: как может использовать

Фото: Китай ускорил строительство новой станции в Антарктиде (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай существенно ускорил строительство своей пятой исследовательской станции в Антарктиде, работы на ее территории возобновилось впервые с 2018 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что новая станция на острове Инэкспрессибл недалеко от моря Росса будет включать в себя обсерваторию со спутниковой наземной станцией и должна помочь Китаю в мониторинге Антарктиды.

Согласно новым спутниковым снимкам, на территории базы появились вспомогательные сооружения, временные постройки, вертолетная площадка, а также фундамент для главного здания станции площадью около 5 тысяч квадратных метров. По оценкам, его строительство может быть завершено к 2024 году.

Эксперты Центра стратегических и международных исследований США отмечают, что станция сможет обеспечивать отслеживание и связь для растущего числа китайских спутников наблюдения за полярным кругом, а также ее оборудование будет использоваться для перехвата спутниковых сообщений других стран.

Предполагается, что станция получит возможности для сбора разведывательных сигналов над Австралией и Новой Зеландией, а также телеметрических данных о ракетах, запущенных с нового австралийского космического центра "Арнем". Ожидается, что после завершения строительства на станции появится причал для китайских ледоколов "Сюэлун".

В соответствии с Договором об Антарктике 1959 года, участником которого является Китай, деятельность на континенте ограничивается мирными целями. Военнослужащим разрешено проводить научные исследования, но им запрещено создавать базы, проводить маневры или испытывать оружие.

Напомним, что Китай ввел запрет на сотрудничество с американскими компаниями Raytheon Missiles & Defense и Lockheed Martin Corp, которые производят оружие.

Также ранее мы писали, что гигантский айсберг размером с Лондон откололся от шельфа Бранта в Антарктиде.

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