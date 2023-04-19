Китай ускорил строительство новой базы в Антарктиде: как может использовать

Ожидается, что новая станция на острове Инэкспрессибл недалеко от моря Росса будет включать в себя обсерваторию со спутниковой наземной станцией и должна помочь Китаю в мониторинге Антарктиды.

Согласно новым спутниковым снимкам, на территории базы появились вспомогательные сооружения, временные постройки, вертолетная площадка, а также фундамент для главного здания станции площадью около 5 тысяч квадратных метров. По оценкам, его строительство может быть завершено к 2024 году.

Эксперты Центра стратегических и международных исследований США отмечают, что станция сможет обеспечивать отслеживание и связь для растущего числа китайских спутников наблюдения за полярным кругом, а также ее оборудование будет использоваться для перехвата спутниковых сообщений других стран.

Предполагается, что станция получит возможности для сбора разведывательных сигналов над Австралией и Новой Зеландией, а также телеметрических данных о ракетах, запущенных с нового австралийского космического центра "Арнем". Ожидается, что после завершения строительства на станции появится причал для китайских ледоколов "Сюэлун".

В соответствии с Договором об Антарктике 1959 года, участником которого является Китай, деятельность на континенте ограничивается мирными целями. Военнослужащим разрешено проводить научные исследования, но им запрещено создавать базы, проводить маневры или испытывать оружие.