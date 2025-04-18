Китай припинив купувати скраплений газ у США та збільшив імпорт з Росії, - NYT

Як повідомляє видання, дані відстеження суден свідчать про те, що Пекін продовжує відокремлюватися від американської економіки. За інформацією митної служби Китаю китайський імпорт СПГ зі США вже впав до низького рівня у період з листопада по січень.

Водночас Китай розширив закупівлі у Росії, яка минулого року поставила до країни в чотири рази більше скрапленого газу, ніж Сполучені Штати.

Лише два вантажні судна з СПГ зі США прямували до Китаю, коли Пекін запровадив тарифи на американське викопне паливо у відповідь на перший раунд 10-відсоткових тарифів на китайські товари, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.

За даними бельгійської енергетичної компанії Kpler, один корабель прибув до Китаю до того, як тарифи набули чинності, і вивантажив свій вантаж, а інший попрямував до Бангладеш, щоб уникнути тарифів.

Видання зазначає, що бойкот Європою природного газу з Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році означає, що російський газ продається за дуже низькою ціною, тоді як європейські компанії платять значно більше за газ з інших країн, включаючи США.

Таким чином китайські компанії отримали можливість купувати багато газу за низькою ціною в Росії, а не в Сполучених Штатах.

NYT нагадала, що постачання СПГ із США до Китаю різко зросли після підписання в січні 2020 року торгової угоди між Пекіном і Вашингтоном. Угода містила обіцянку Китаю збільшити закупівлю американського газу, але не обов'язково для використання в Китаї.

Потім вони різко впали у 2022 році, оскільки американський газ відправлявся до Європи за високими цінами після рішення європейців не купувати російський газ.

За даними митної адміністрації Китаю, минулого року на США припадало 3% імпорту природного газу в Китай.