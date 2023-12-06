UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай пригрозив жорсткою відповіддю після санкцій Британії проти пособників Путіна

Фото: Китай пригрозив жорсткою відповіддю після санкцій Британії проти пособників Путіна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китай погрожує Британії жорсткою відповіддю після того, як країна запровадила санкції проти китайських компаній.

Про це сказано в заяві посольства Китаю у Великій Британії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Дипломатичне відомство КНР закликало британський уряд "виправити свої помилки" після введення санкцій проти китайських компаній.

Посольство зазначило, що "рішуче виступає проти дій британської сторони", звинувативши владу країни у порушенні міжнародного права.

"Будь-які дії, що завдають шкоди інтересам Китаю, зустрічатимуть жорстку відповідь", - заявили у посольстві.

У відомстві додали, що Китай "дотримується об'єктивної та справедливої позиції в українському питанні".

Санкції Британії

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, Британія ввела санкції проти фізичних та юридичних осіб, які фінансують військову машину російського диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, обмеження торкнулися трьох китайських компаній: Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited та Xinghua Co. Limited. Вони постачають Росії підсанкційні товари, які країна-агресор може використовувати у військових цілях.

Санкції запровадили не лише проти китайських компаній, а й білоруських, сербських, турецьких, узбецьких та з ОАЕ.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВеликобританіяКитайВійна Росії проти України