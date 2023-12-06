RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай пригрозил жестким ответом после санкций Британии против пособников Путина

Фото: Китай пригрозил жестким ответом после санкций Британии против пособников Путина (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китай угрожает Британии жестким ответом после того, как страна ввела санкции против китайских компаний.

Об этом сказано в заявлении посольства Китая в Великобритании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Дипломатическое ведомство КНР призвало британское правительство "исправить свои ошибки" после введения санкций против китайских компаний. 

Посольство отметило, что "решительно выступает против действий британской стороны", обвинив власти страны в нарушении международного права. 

"Любые действия, наносящие ущерб интересам Китая, будут встречать жесткий ответ", - заявили в посольстве.

В ведомстве добавили, что Китай "придерживается объективной и справедливой позиции в украинском вопросе".

Санкции Британии

Напомним, сегодня, 6 декабря, Британия ввела санкции против физических и юридических лиц, которые финансируют военную машину российского диктатора Владимира Путина. 

В частности, ограничения коснулись трех китайский компаний: Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited. Они поставляют России подсанкционные товары, которые страна-агрессор может использовать в военных целях. 

Санкции ввели не только против китайских компаний, но и белорусских, сербских, турецких, узбекских и из ОАЭ. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобританияКитайВойна России против Украины