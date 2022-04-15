Китай пригрозил военными мерами для предотвращения "независимости" Тайваня

В частности, Пекин отреагировал на решение Пентагона продать Тайваню военные технологии и оборудование на 95 млн долларов. Он считает, что данное решение нарушило "принцип одного Китая", поскольку является вмешательством во внутренние дела.

"Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Тайваньский вопрос затрагивает коренные интересы Китая, и иностранное вмешательство недопустимо", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Пекин призывает Вашингтон отозвать продажу оружия Тайваню и прекратить военные связи с островом.

"Народно-освободительная армия Китая примет эффективные меры для решительного пресечения любых форм внешнего вмешательства и сепаратистских попыток "независимости" Тайваня, а также для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении.