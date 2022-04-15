Китай пригрозив військовими заходами для запобігання "незалежності" Тайваню

Зокрема, Пекін відреагував на рішення Пентагону продати Тайваню військові технології та обладнання на 95 млн доларів. Він вважає, що дане рішення порушило "принцип одного Китаю", оскільки є втручанням у внутрішні справи.

"Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю. Тайванське питання зачіпає корінні інтереси Китаю, і іноземне втручання неприпустимо", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що Пекін закликає Вашингтон відкликати продаж зброї Тайваню і припинити військові зв'язки з островом.

"Народно-визвольна армія Китаю вживе ефективних заходів для рішучого припинення будь-яких форм зовнішнього втручання і сепаратистських спроб "незалежності" Тайваню, а також для рішучого захисту національного суверенітету і територіальної цілісності", - йдеться в заяві.