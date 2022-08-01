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Китай снова пригрозил США из-за возможного визита Пелоси на Тайвань. В СМИ уже появилась дата

Фото: спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Китай снова предупредил США, что военные КНР "не будут сидеть сложа руки" в случае визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Последнее предупреждение было сделано во время регулярного брифинга Министерства иностранных дел Китая. Пресс-секретарь Чжао Лицзянь заявил, что из-за статуса Пелоси как "чиновника № 3 в правительстве США" ее визит на Тайвань "приведет к вопиющим политическим последствиям".

В то же время журналистка тайваньского государственного СМИ Тингтинг Лиу со ссылкой на свои источники сообщает, что Пелоси должна посетить столицу Тайваня Тайбэй 2 августа.

Как известно, Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В ее программе визита нет поездки на Тайвань.

На фоне турне Пелоси китайские войска начали масштабные учения возле Тайваньского пролива.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности и возможные последствия турне Пелоси по странам Азии в материале "Пелоси может посетить Тайвань. Почему Китай против и чем это грозит".

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