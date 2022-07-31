Тайвань в списке? Пелоси раскрыла маршрут турне по Азии

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В ее программе визита нет поездки на Тайвань.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Пелоси.

"Я возглавляю делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы подтвердить непоколебимую преданность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе. В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии мы проведем встречи высокого уровня, чтобы обсудить, как мы можем продвигать наши общие интересы и ценности", - заявила Пелоси.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Тайвань поднял в небо истребители с авиабазы "Chiayi Air Base" в то время, когда Пелоси в самолете якобы направлялась к острову.

Также наше издание раскрывало все подробности и возможные последствия турне Пелоси по странам Азии в материале "Пелоси может посетить Тайвань. Почему Китай против и чем это грозит".