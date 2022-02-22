Китай предупредил США о рисках "полномасштабной конфронтации" между странами

Глава Министерства иностранных ел Китая Ван И провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, в котором напомнил о рисках "полномасштабной конфронтации". Он заявил, что КНР провоцируют заявления "некоторых официальных лиц" Вашингтона касательно угроз со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Китая .

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что речь идет о новой "Индо-Тихоокеанской стратегии" США, в которой Китай назвали угрозой, а Тайвань рычагом сдерживания.

"Между Китаем и США существует и конкуренция, и сотрудничество, и мы не можем просто использовать конкуренцию для определения двусторонних отношений. Некоторые официальные лица США выступают за долгосрочную и ожесточенную конкуренцию с Китаем, которая, вероятно, перерастет в полномасштабную конфронтацию между Китаем и США", - говорится в сообщении.

Ван И призвал президента США Джо Байдена выполнять условия, который были оговорены ранее, а именно "взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество".