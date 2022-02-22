Китай попередив США про ризики "повномасштабної конфронтації" між країнами

Глава Міністерства закордонних справ Китаю Ван І провів телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, в якій нагадав про ризики "повномасштабної конфронтації". Він заявив, що КНР провокують заяви "деяких офіційних осіб" Вашингтона щодо загроз з боку Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Китаю .

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що йдеться про нову "Індо-Тихоокеанську стратегію" США, в якій Китай назвали загрозою, а Тайвань важелем стримування.

"Між Китаєм і США існує і конкуренція, і співпраця, і ми не можемо просто використовувати конкуренцію для визначення двосторонніх відносин. Деякі офіційні особи США виступають за довгострокову і запеклу конкуренцію з Китаєм, яка, ймовірно, переросте в повномасштабну конфронтацію між Китаєм і США", - йдеться в повідомленні.

Ван І закликав президента США Джо Байдена виконувати умови, який були обумовлені раніше, а саме "взаємна повага, мирне співіснування і взаємовигідне співробітництво".