Китай предупредил ЕС о конфронтации из-за санкций

Китай предупредил ЕС во вторник, 16 марта, о возможной конфронтации, если будут приняты санкции из-за нарушения прав уйгуров в Синьцзяне и реформы избирательной системы в Гонконге.
Об этом сообщает Le Figaro.
"Хочу подчеркнуть, что санкции - это разборки. Санкции, основанные на лжи, могут быть истолкованы как преднамеренное нападение на безопасность и развитие Китая", - предупредил посол Китая в ЕС Чжан Мин в ходе дискуссии, организованной Европейским центром политики ЕС в Брюсселе.
"Правительство Китая несет ответственность за защиту безопасности и благополучия людей в Китае", - сказал китайский дипломат.
Посол добавил, что Китай хочет диалога и пытается избежать столкновений. Он также отметил, что Китай не отступит, если ЕС продолжит настаивать на конфронтации.
Напомним, 14 марта стало известно, что глава Госсдепартамента США отправится в турне по Азии на фоне угроз со стороны Китая.
Ранее Минобороны Германии предупредило о военной угрозе Китая и России. Отмечено, что Пекин продолжает наращивать ядерный потенциал и поставлять оружие.