Глава Госдепа Блинкен отправляется в первое турне по Азии на фоне угрозы Китая

Энтони Блинкен в понедельник отправляется в свою первую зарубежную поездку в качестве главы Госдепартамента США. Первыми странами, куда он совершит визит, станут Япония и Южная Корея.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США .

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется в турне по Азии, которое положит начало переформатированию всей региональной политики на фоне угроз со стороны Китая и Северной Кореи.

Согласно расписанию, в Токио Блинкен пробудет 16 - 17 марта. Здесь к нему присоединится министр обороны США Ллойд Остин, который до этого должен посетить штаб Индо-Тихоокеанского командования ВС США на Гавайях.

18 марта Блинкен должен вернуться в Вашингтон. В свою очередь Остин 19 - 21 марта совершит визит в Индию, где встретится со своим индийским коллегой министром обороны Раджанатхом Сингхом и с другими высокопоставленными официальными лицами.

Между тем, после объявления 10 марта о турне Блинкена, стало известно, что также 18 марта госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретятся в городе Анкоридж (штат Аляска) для консультаций с Ян Цзечи - членом политбюро ЦК Компартии Китая, курирующим вопросы внешней политики, и с главой МИД КНР Ван И.

В заявлении Госдепа подчеркивалось, что данные переговоры последуют после поездки Блинкена к "ближайшим региональным союзникам" США - в Японию и Южную Корею.

В свою очередь Блинкен отмечал, что встреча представителей Вашингтона и Пекина на Аляске представляет возможность для обсуждения тем, беспокоящих США, и вопросов двустороннего сотрудничества, но эти переговоры не представляет собой стратегический диалог.

В МИД КНР указывали, что эти консультации пройдут по инициативе американской стороны.

"По приглашению Соединенных Штатов Китай и США проведут в ближайшее время стратегический диалог на высоком уровне", - говорилось в сообщении МИД Китая.