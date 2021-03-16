Китай попередив ЄС про конфронтацію через санкції

"Хочу підкреслити, що санкції - це розбирання. Санкції, засновані на брехні, можуть бути витлумачені як навмисний напад на безпеку і розвиток Китаю", - попередив посол Китаю в ЄС Чжан Хв в ході дискусії, організованій Європейським центром політики ЄС у Брюсселі.

"Уряд Китаю несе відповідальність за захист безпеки і благополуччя людей в Китаї", - сказав китайський дипломат.

Посол додав, що Китай хоче діалогу і намагається уникнути зіткнень. Він також зазначив, що Китай не відступить, якщо ЄС продовжить наполягати на конфронтації.