Китай прагне створити умови для врегулювання "української кризи", - глава МЗС КНР

"В українському питанні наша позиція завжди була об’єктивною та неупередженою, наш голос завжди був спокійним і врівноваженим, а наша мета – створити умови та досягти консенсусу для мирного врегулювання і вирішення "української кризи" (так у Китаї називають війну Росії проти України - ред.), - сказав глава МЗС КНР.

За словами китайського представника, Китай підтримує всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру, однак наголошує на необхідності врахування "комплексності причин "кризи".

"Як говорить китайське прислів’я, потрібен не один холодний день, щоб заморозити три фути льоду, і так само розтопити цей лід неможливо за одну ніч. Ніхто не виграє у конфлікті, але всі виграють у мирі. За столом переговорів закінчується конфлікт і починається мир", - зазначив міністр.

Китайський високопосадовець підкреслив, що, хоча між Україною та Росією досі немає спільних позицій щодо умов завершення війни, усі сторони прагнуть досягти справедливого й тривалого миру, який буде загальноприйнятим та обов’язковим для виконання.

"Це цінна спільна відправна точка, до якої всі сторони мають прагнути. Китай готовий працювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати свою конструктивну роль у вирішенні "кризи" та досягненні міцного миру", – заявив він.

Водночас, за словами Ван Ї, трагедії можна було уникнути. Він додав, що усі сторони мають навчитись чомусь з цього конфлікту.

"Усім сторонам слід чогось навчитися з цього конфлікту. Зокрема тому, що безпека має бути взаємною та рівноправною і жодна країна не повинна будувати свою безпеку за рахунок безпеки іншої. Ми повинні діяти відповідно до нового бачення спільної, всеосяжної та сталої безпеки, і це шлях до справжнього тривалого миру на євразійському континенті і в усьому світі", - резюмував він.