Китай стремится создать условия для урегулирования "украинского кризиса", - глава МИД КНР

"В украинском вопросе наша позиция всегда была объективной и беспристрастной, наш голос всегда был спокойным и уравновешенным, а наша цель - создать условия и достичь консенсуса для мирного урегулирования и решения "украинского кризиса" (так в Китае называют войну России против Украины - ред.), - сказал глава МИД КНР.

По словам китайского представителя, Китай поддерживает все инициативы, направленные на восстановление мира, однако подчеркивает необходимость учета "комплексности причин "кризиса".

"Как говорит китайская пословица, нужен не один холодный день, чтобы заморозить три фута льда, и так же растопить этот лед невозможно за одну ночь. Никто не выигрывает в конфликте, но все выигрывают в мире. За столом переговоров заканчивается конфликт и начинается мир", - отметил министр.

Китайский чиновник подчеркнул, что, хотя между Украиной и Россией до сих пор нет общих позиций относительно условий завершения войны, все стороны стремятся достичь справедливого и длительного мира, который будет общепринятым и обязательным для выполнения.

"Это ценная общая отправная точка, к которой все стороны должны стремиться. Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть свою конструктивную роль в решении "кризиса" и достижении прочного мира", - заявил он.

В то же время, по словам Ван И, трагедии можно было избежать. Он добавил, что все стороны должны научиться чему-то из этого конфликта.

"Всем сторонам следует чему-то научиться из этого конфликта. В частности тому, что безопасность должна быть взаимной и равноправной и ни одна страна не должна строить свою безопасность за счет безопасности другой. Мы должны действовать в соответствии с новым видением общей, всеобъемлющей и устойчивой безопасности, и это путь к настоящему длительному миру на евразийском континенте и во всем мире", - резюмировал он.