Китай пожаловался в ООН на Илона Маска. Спутники мешают тайконавтам

Китай обвинил США в том, что они игнорируют свои обязательства по поведению в космическом пространстве.

В своем сообщении для Комитета ООН, Китай заявил, что его космическая станция Tiangong вынуждена маневрировать, чтобы избежать столкновения со спутниками Starlink.

"Стратегия маневра была неизвестна, и орбитальные ошибки было трудно оценить", - заявил Пекин.

В то же время Китай отмечает, что подобные инциденты могут угрожать жизням космонавтов на борту станции.

Сегодня, компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту более 1,6 тысячи спутников. Всего США разрешили запустить еще 12 тысяч аппаратов.

Китай, со своей стороны, призывает государства нести ответственность за деятельность правительственных и неправительственных организаций в космосе.

По словам ученого Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, подобные маневры в космическом пространстве становятся все более частыми из-за скорости и количества спутников. Столкновением с аппаратом может привести к полному разрушению станции.