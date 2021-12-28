Китай поскаржився в ООН на Ілона Маска. Супутники заважають тайконавтам

Китай звинуватив США у тому, що вони ігнорують свої зобов’язання щодо поведінки у космічному просторі.

У своєму повідомленні для Комітету ООН, Китай заявив, що його космічна станція Tiangong змушена маневрувати, аби уникнути зіткнення з супутниками Starlink.

"Стратегія маневру була невідома, і орбітальні помилки було важко оцінити", - заявив Пекін.

Водночас Китай відзначає, що подібні інциденти можуть загрожувати життям космонавтів на борту станції.

Сьогодні, компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту більше ніж 1,6 тисячі супутників. Загалом США дозволили запустити ще 12 тисяч апаратів.

Китай, зі свого боку, закликає держави нести відповідальність за діяльність урядових й неурядових організацій у космосі.

За словами вченого Джонатана Макдауелла з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, подібні маневри у космічному просторі стають дедалі частішими через швидкість та кількість супутників. Зіткненням з апартом може призвести до повного руйнування станції.