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Китай без пояснення причин скасував запланований візит Борреля до Пекіна

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Брюссель, Вівторок 04 липня 2023 15:40
Китай без пояснення причин скасував запланований візит Борреля до Пекіна Фото: Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Китай скасував заплановану на наступний тиждень поїздку верховного представника Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозепа Борреля. Жодних причин для скасування не було вказано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"На жаль, китайські колеги поінформували нас про те, що заплановані дати наступного тижня більше неможливі, і тепер ми повинні шукати альтернативи", - заявила прес-секретар Набіла Массралі в письмовому коментарі.

Це вже вдруге цього року, коли поїздка Борреля скасовується. Він не зміг приїхати у квітні через позитивний результат тесту на COVID-19.

План візиту

Боррель мав відвідати Пекін 10 липня, щоб зустрітися зі своїм китайським колегою та обговорити "стратегічні питання", включаючи права людини та війну Росії проти України, заявив у неділю посол ЄС у Китаї.

Посол Хорхе Толедо заявив на Всесвітньому форумі миру в Пекіні, що Китай і Європа, ймовірно, проведуть два особисті діалоги у вересні, один з економіки та торгівлі, а інший з цифрових питань перед самітом лідерів наприкінці року.

"Ми хочемо взаємодіяти з Китаєм, але нам потрібний прогрес, і він потрібний нам цього року", - сказав Толедо.

Зазначимо, що у травні канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європейський Союз зменшити свою залежність від Китаю. Він звинуватив уряд у Пекіні в тому, що він все більше виступає у ролі суперника та конкурента, а не партнера.

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