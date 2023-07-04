Китай без пояснення причин скасував запланований візит Борреля до Пекіна
Китай скасував заплановану на наступний тиждень поїздку верховного представника Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозепа Борреля. Жодних причин для скасування не було вказано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"На жаль, китайські колеги поінформували нас про те, що заплановані дати наступного тижня більше неможливі, і тепер ми повинні шукати альтернативи", - заявила прес-секретар Набіла Массралі в письмовому коментарі.
Це вже вдруге цього року, коли поїздка Борреля скасовується. Він не зміг приїхати у квітні через позитивний результат тесту на COVID-19.
План візиту
Боррель мав відвідати Пекін 10 липня, щоб зустрітися зі своїм китайським колегою та обговорити "стратегічні питання", включаючи права людини та війну Росії проти України, заявив у неділю посол ЄС у Китаї.
Посол Хорхе Толедо заявив на Всесвітньому форумі миру в Пекіні, що Китай і Європа, ймовірно, проведуть два особисті діалоги у вересні, один з економіки та торгівлі, а інший з цифрових питань перед самітом лідерів наприкінці року.
"Ми хочемо взаємодіяти з Китаєм, але нам потрібний прогрес, і він потрібний нам цього року", - сказав Толедо.
Зазначимо, що у травні канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європейський Союз зменшити свою залежність від Китаю. Він звинуватив уряд у Пекіні в тому, що він все більше виступає у ролі суперника та конкурента, а не партнера.
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