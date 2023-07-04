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Китай без объяснения причин отменил запланированный визит Борреля в Пекин

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Брюссель, Вторник 04 июля 2023 15:40
Китай без объяснения причин отменил запланированный визит Борреля в Пекин Фото: Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Китай отменил запланированную на следующую неделю поездку верховного представителя Европейского Союза по внешней политике Жозепа Борреля. Никаких причин для отмены не было указано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"К сожалению, китайские коллеги проинформировали нас о том, что запланированные даты на следующей неделе больше невозможны, и теперь мы должны искать альтернативы", - заявила агентству Reuters пресс-секретарь Набила Массрали в письменном комментарии.

Это уже второй раз в этом году, когда поездка Борреля отменяется. Он не смог приехать в апреле из-за положительного результата теста на COVID-19.

План визита

Боррель должен был посетить Пекин 10 июля, чтобы встретиться со своим китайским коллегой и обсудить "стратегические вопросы", включая права человека и войну России против Украины, заявил в воскресенье посол ЕС в Китае.

Посол Хорхе Толедо заявил на Всемирном форуме мира в Пекине, что Китай и Европа, вероятно, проведут два личных диалога в сентябре, один по экономике и торговле, а другой по цифровым вопросам, перед саммитом лидеров в конце год.

"Мы хотим взаимодействовать с Китаем, но нам нужен прогресс, и он нужен нам в этом году", - сказал Толедо.

Отметим, в мае канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европейский Союз уменьшить свою зависимость от Китая. Он обвинил правительство в Пекине в том, что оно все больше выступает в роли соперника и конкурента, а не партнера.

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